Mehr Heu für die Kühe, mehr im Börserl beim Bauern

Es ist eine eher ungewohnte Situation: Rupert Oberholzner steht in seinem drei Jahre alten Laufstall und ist sichtlich stolz. Gut gelaunt stellt er fast alle seiner 30 Pinzgauer Milchkühe persönlich vor, deren 400 Liter Heumilch er täglich an die Elixhausener Käserei liefert. Und beginnt im Gedanken an den Milchpreis nicht zu jammern.