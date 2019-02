Abschied von RB Leipzig? Rangnick spricht Klartext

In dem Beitrag bekennt sich Rangnick zur Zusammenarbeit mit Noch-Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann, der ab Sommer Trainer in Leipzig sein wird. „Ich kenne Julian bereits seit vielen Jahren und denke, dass wir uns perfekt ergänzen und ähnliche Vorstellungen von Fußball haben. Und wenn sich Julian bei klarem Verstand für uns entscheidet, dann hat das bestimmt auch etwas mit der sportlichen Führung hier in Leipzig zu tun“, erklärte Rangnick.