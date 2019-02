Flugunglücke: Tiroler Software regelt Info-Fluss

FH Kufstein prüft Benutzerfreundlichkeit

Eine unkomplizierte Handhabung ist für die Hersteller und Anwender essenziell. Nur so können relevante Informationen in kürzester Zeit digital erfasst werden. „Also haben wir 2016 die FH Kufstein damit beauftragt, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern“, erklärt Florian Falkner, technischer Leiter von General Solutions. In sechs aufeinander aufbauenden Studien ließen die Wissenschaftler vom Web Technologies & Applications Institute der FH Kufstein die Software von Erstnutzern und Experten mehrfach testen. Es fiel auf, dass sie den Umgang mit der Software zwar rasch lernten, diese sich allerdings nicht intuitiv steuern ließ.