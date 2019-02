Häftling steckt Matratze in Graz-Karlau in Brand

Ein 26 Jahre alter Häftling hat am Dienstag die Matratze in seiner Einzelzelle in der Grazer Haftanstalt Karlau in Brand gesteckt und dürfte dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Justizwachebeamte bemerkten die Rauchentwicklung rechtzeitig, bargen den Mann aus der Zelle und löschten das Feuer. Der Häftling wurde ins LKH Graz gebracht.