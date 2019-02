Piber: Erstes Lipizzaner-Fohlen des Jahres geboren

Das Lipizzanergestüt Piber hat am Montag die erste Fohlengeburt des Jahres 2019 verzeichnet: Der um 20.40 Uhr zur Welt gekommene Hengst „Maestoso Rianna“ und seine Mutter „Rianna“ sind wohlauf. „Wir freuen uns also über ein entzückendes, kerngesundes Fohlen, das beste Voraussetzungen für eine Karriere in der Spanischen Hofreitschule in die Wiege gelegt bekam“, sagte Gestütsmeister Erwin Movia.