Salzburg gegen Belgien - Triumphe und Tragödien

UEFA Cup 1993 gegen Royal Antwerpen: Feinschmecker erinnern sich noch. Auf dem sensationellen Weg in UEFA Cup-Finale traf Salzburg 1993 in Runde zwei auf Royal Antwerpen mit dem deutschen Legionär Hans-Peter Lehnhoff. Daheim gelang Nikola Jurcevic das Tor des Tages, im Rückspiel avancierte Torwart Otto Konrad zum Fels in der Brandung. Konrad parierte Topchancen von Bursac und Lehnhoff, ehe Wolfgang Feiersinger den Sack in Knipser-Manier nach schöner Vorlage von Europacup-Debütant Franz Aigner zumachte. Konrad sprach im Anschluss von “meinem größten persönlichen Erfolg und dem größten Erfolg der Klubgeschichte.“ Damit hatte das Team von Coach Otto Baric die ersten beiden Runden ohne Gegentor überstanden. In Runde drei ging das Märchen gegen Sporting Lissabon aber erst so richtig los...