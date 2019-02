Bühne frei für den Skandal

Das 30-Jahre-Jubiläum kosten die Motoren des Tuntenballes – 23. Februar, Grazer Congress unter dem Motto „Scandal“ – so richtig aus. Es bedarf freilich noch ziemlich viel Arbeit – und zwar nicht nur, was die Ballorganisation betrifft. „Es geht nach wie vor auch um Aufklärung – und um Bewusstseinsbildung“, versicherten Veranstalter Joe Niedermayer und Miss Desmond am Donnerstag bei der Präsentation von coolen Kostümen, die Schüler der Modeschule Graz geschneidert haben. „Am liebsten wäre es uns ja, wenn wir nur mehr feiern könnten. Aber es gibt leider noch viel zu tun, damit das Andersein ganz normal wird!“