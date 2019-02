Schneeschäden dürften in die Millionen gehen

Die Mitarbeiter der Asfinag, die Autobahnmeistereien betreuen in Salzburg rund 144 Straßenkilometer, verzeichneten von Anfang Oktober bis Ende der ersten Februarwoche knapp 15.000 Kfz-Einsatzstunden im Räum- und Streudienst. Das ist ein Plus von 35 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei wurden 306.000 Kilometer abgespult und 9400 Tonnen Salz (plus 23 Prozent) und 2100 Tonnen Sole (plus 20 Prozent) verbraucht.