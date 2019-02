Besuch bei einem Friseur, der alle Wellen reitet

„Die letzten 10 Jahre waren meine besten“

Seit 8. August 2018 verbringt Auer 15 Stunden pro Woche in der Dialyse. Im Salon arbeitet er noch 23 Stunden. „Eigentlich ist der Salon aus einer Not entstanden. Dass er so gut läuft, ist ein Wahnsinn. Jetzt kommt der Teil in meinem Leben, in dem ich auf meine Gesundheit, auf mich schaue. Ich werde aber weiterhin täglich auf die Wellen aufsteigen“, zeigt sich der 47-Jährige positiv. „Auf die letzten zehn Jahre schaue ich sehr positiv zurück. Sie waren sicher die intensivsten, aber eigentlich die besten Jahre meines Lebens.“