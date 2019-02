Großaufgebot für Europameisterschaft

Im Vorjahr lief das Turnier zur vollsten Zufriedenheit, nahmen Aleksandra Grujic (ASKÖ Karate Kara) in der U16 und die Adneterin Lora Ziller (Karate-do Wels) in der U21 jeweils Bronze mit nach Hause. Heuer? Sind in Aalborg neben dem erfolgsverwöhnten Duo - Grujic startet nun in der U18, Ziller führt gar die U21-Weltrangliste an - noch fünf Salzburger Kumite-Hoffnungen mit dabei. Dazu kommt mit dem zuletzt in Salzburg stationierten Niklas Hörmann noch ein „halber“. Besonders erfreulich: nach einigen Erfolgserlebnissen, etwa Bronze beim Hungarian Tatami Cup und Platz drei beim Austrian Championscup in Hard, qualifizierte sich mit Cenk Tosun (Walserfeld) auch endlich ein Kata-Talent für ein Großereignis.