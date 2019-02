Räuber-Trio trug bei Banküberfall Socken

Er war von langer Hand geplant und bis ins Detail durchdacht, der Überfall am 23. März 2018 in einer Bank am Max-Ott-Platz in Salzburg. Das geht aus der Anklage gegen einen mutmaßlichen Räuber, einen Serben (37), hervor. Die „Krone“ berichtete über die Festnahme in Bosnien. Nun sitzt er in Puch in der Zelle.