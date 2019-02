Nach Frontalkollision von der Straße geschleudert

Gegen 6:30 Uhr fuhr eine 32-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Pkw auf der L 537 in Richtung Zeltweg. Zur selben Zeit fuhr ein 21-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Straßenkilometers 4,1 kam es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Ursache dürfte ein Überholmanöver des 21-Jährigen gewesen sein. Das Fahrzeug des 21-Jährigen wurde aufgrund der Kollision in ein an die Fahrbahn angrenzendes Feld geschleudert. Beide Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Landeskrankenhaus Judenburg gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Zeltweg, Baierdorf und Weißkirchen waren mit insgesamt 34 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.