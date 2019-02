Ehe mit Bettler, damit Serbin nach Tirol darf

200.000 Euro Schulden gab der in Tirol lebende Rumäne als Motiv für die inszenierten Hochzeiten ohne echte Liebe an. 10.000 Euro Vermittlungsgebühr verlangte er. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten sechs derartige Fälle vor.Geschäftsmodell fand rasch VerbreitungBei den Serben, die durch die Scheinehe den Vorteil eines Aufenthaltsrechtes in der EU hatten, handelte es sich sowohl um Frauen als auch um Männer. Der Gesetzgeber spricht in solchen Fällen von Aufenthaltsehen. Durch Mundpropaganda soll sich das Geschäftsmodell des Angeklagten recht gut weiterverbreitet haben.