Teure Räder aus Keller von Wohnanlage gestohlen

Die Opfer können nur bestätigen, dass die Tat irgendwann nach der Einlagerung der Räder passiert sein muss, konkret zwischen Mitte September 2018 und dem 31. Jänner. Der unbekannte Täter sperrte mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel den Fahrradraum in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Achenkirch auf und stahl daraus zwei hochwertige Fahrräder der Marken Cube und Scott. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Achenkirch wird ersucht, unter Tel. 059133/7251.