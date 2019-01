48.000 Fans! Rekordkulisse bei Frauen-Match

48.121 Zuschauer haben am Mittwoch die Viertelfinal-Partie im spanischen Fußball-Frauen-Cup zwischen Athletic Bilbao und Atletico Madrid (0:2) im Stadion San Mames in Bilbao mitverfolgt. Laut Bilbao war es eine Rekordkulisse im europäischen Frauen-Klubfußball. Allerdings wurden nur knapp 10.000 Tickets verkauft - die übrigen gingen gratis an die Klub-Mitglieder.