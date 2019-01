Drexler: „Wir wollen keine Zwei-Klassen-Medizin“

Die Menschen haben Angst, dass es bald eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der medizinischen Versorgung gibt.

Damit es dazu eben genau nicht kommt, setzen wir eine Vielzahl an Maßnahmen, um die Qualität des öffentlichen Gesundheitswesens, das allen in gleicher Weise und unter den gleichen Voraussetzungen zur Verfügung steht, zu halten und weiter zu heben. Dazu gehören Anpassungen in der Spitalsstruktur genauso wie die Etablierung von Gesundheitszentren, damit die Versorgung am Land flächendeckend gegeben ist.