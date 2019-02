Über 400 Mio. € stehen am ÖBB-Investitionsfahrplan

415 Mio. Euro investieren die ÖBB 2019 in die Bahninfrastruktur in Tirol, allein 269 Mio. verschlingt der Brenner Basistunnel. 107 Mio. fließen in die Verbesserung des Schienennetzes, Bahnhofsumbauten und Park & Ride-Anlagen, 27 Mio. in Instandhaltung und Wartung, 12 Mill. in das Mobilitätszentrum Lienz.