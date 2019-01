Wahlhilfe aus dem Innenministerium

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wird am Freitag um 19 Uhr im Stieglkeller zum Wahlkampf-Auftakt der Stadt-Freiheitlichen erwartet. Er reist bereits am Donnerstagabend nach Salzburg. Hauptgrund: Am Freitagmorgen besucht er – was für ein Zufall – Großgmain.