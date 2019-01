Überbesetzt: 15 Personen in Kleinbus gepfercht

Ein überbesetzter Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen ist am Montag von einer Streife des Stadtpolizeikommandos in St. Pölten angehalten worden. Aus dem für neun Personen zugelassenen Fahrzeug stiegen 15 Leute aus. Am Kleinbus wurden zudem mehrere gefährliche Mängel festgestellt. Die Polizei nahm die Kennzeichentafeln ab und untersagte die Weiterfahrt.