Walser Autohaus baut Wohnungen für Mitarbeiter

Man will so nicht nur langjährige Mitarbeiter an die Firma binden, sondern auch neue Kräfte anlocken. „Wir hoffen, dass sich durch das günstige Wohnangebot auch gut ausgebildete Spengler, Mechaniker oder Lehrlinge aus weiter entfernten Bezirken bei uns bewerben“, so die Chefs, die viel für die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter tun. So gibt es in der Firma einen eigenen Ruheraum, ein Fitnesstudio und wöchentliche Sportkurse.