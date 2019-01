Fernpass: Löst Maut das Verkehrsproblem?

Die Situation gleicht die eines Trichters. Von der deutschen Autobahn A7 rollen vor allem in den Hauptreisezeiten - Sommer wie Winter - gewaltige Blechlawinen auf das Außerfern zu. Ab dem Grenztunnel Füssen und in Folge über die gesamte Fernpassroute geht es dann nur noch zweispurig weiter. In die umgekehrte Richtung ist es nicht viel anders. Staus sind vorprogrammiert und für die leidgeprüfte Bevölkerung leider stets Realität. Das beweisen auch die Zahlen: Im Schnitt passieren pro Tag 17.000 Fahrzeuge die Fernpassstrecke. An Spitzentagen sind es sogar mehr als 30.000!