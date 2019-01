Jäger bei Wildfütterung von Siloballen getroffen

Der Jäger wollte gegen 8 Uhr gemeinsam mit einem zweiten Kollegen für die Fütterung einen Siloballen aus der obersten Reihe von gestapelten Ballen herunterhebeln. Plötzlich löste sich der Ballen und fiel herunter. Der 59-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wurde getroffen und am Oberschenkel sowie am Becken verletzt. Der Mann musste von der Mannschaft des Notarzthubschraubers Heli 4 per Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.