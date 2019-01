Noch nie so viele Passagiere am Flughafen Graz

Die Verkehrsentwicklung in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2018 war laut Airport noch ein wenig vom Wegfall der Airberlin geprägt. Aber die gut ausgelasteten Linienverbindungen (plus 3,9 Prozent ) und die hervorragende Entwicklung im Charterverkehr (plus 39,2 Prozent) hätten dies mehr als wettgemacht.