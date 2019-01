Trendwende am Automarkt: Mehr Benziner als Diesel

Die Statistik zeigt’s: 2018 wurden in Salzburg exakt 13.513 Neuwagen mit Benzinantrieb zugelassen sowie 12.909 Dieselfahrzeuge. Damit liegen die Benziner erstmals knapp über den Dieselbetriebenen (plus 4,7 Prozent). Die Zahl der Neuzulassungen bei den Elektroautos stieg um 16 Prozent auf 558 Fahrzeuge an, jene der Hybridfahrzeuge auf 731 Pkws (+ 8,5 Prozent).