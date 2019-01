Bundesforste beteuern: Wild wird überall gefüttert

„Ja, es ist Ziel der Bundesforste, dass das Wild ohne Fütterung auskommt“, so Norbert Putzgruber von den Bundesforsten in einem „Krone“-Interview: Das solle aber in Absprache mit den Jägern erfolgen. Dem gegenüber steht die aktuelle Beteuerung der Bundesforste: „Wir füttern an 550 Rehwild-Fütterungen und 80 Rotwild-Fütterungen und zwar permanent“, so Bundesforste-Sprecherin Pia Buchner am Dienstag.