Psychisch kranke Kinder sind noch immer ein Tabu

Fünf bis zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung, das entspricht 22.500 Menschen in Tirol, leiden an einer psychischen Krankheit. Rund 50 Prozent dieser Erkrankungen bei Erwachsenen haben ihren Ursprung in der Kindheit. „Die Zahl zeigt, wie wichtig eine frühe Erkennung von psychischen Krankheitssymptomen im Kindes- und Jugendalter, ist“, so Kathrin Sevecke, Abteilungsvorständin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall. Dafür brauche es laut der Ärztin gezielte Aus- und Weiterbildung von Haus-, Schul- und Kinderärzten und von Schulpsychologen. Denn generell gilt: Je eher die Krankheit erkannt wird, desto besser die Heilungschancen.