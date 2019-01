Unter Pkw eingeklemmt: „Um mein Leben geschrien“

Eine Verkettung unglücklicher Umstände brachte den lebensfrohen Steirer in eine lebensgefährliche Situation. Er war am 9. Jänner mit seinem Auto im Graschnitzgraben in St. Marein unterwegs, als es auf der Schneefahrbahn nicht mehr weiter ging. Aber: Der 69-Jährige wusste sich zu helfen und legte Schneeketten an.