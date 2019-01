3033 sind für Ortschef, 4000 für Lift

VP-Bürgermeister Günther Mitterer will den Lift abreißen lassen, obwohl die Gemeinde in der Liftgesellschaft über eine Sperrminorität verfügt: „Der Bürgermeister hat sich da von den Bergbahnen in eine Falle locken lassen“, sagt Stefan Zerza, der gemeinsam mit Mario Janska die überparteiliche Initiative „Pro Hahnbaum-Sessellift ins Leben gerufen hat.