Skifahrer kracht gegen Skidoo: schwer verletzt

Folgenschwerer Wintersportunfall am Sonntag in Kirchberg! Ein deutscher Skifahrer (16) kam am Pengelstein zu Sturz und krachte gegen ein abgestelltes Schneemobil der Pistenrettung. Der Bursche blieb bewusstlos liegen. Mit schweren Verletzungen wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.