100.000 Stunden für Steirer in Not geschuftet

Von „unfinanzierbar“ kann laut Schickhofer aber keine Rede sein: „Bei einer geplanten Steuerreform von 4,5 Millionen Euro kann so etwas nicht unfinanzierbar sein, das muss sich die Republik schon leisten!“ Er denkt dabei an die Freistellung der Freiwilligen Feuerwehren von ihren Unternehmen. Was ohnehin oft genug passiert. Doch um noch mehr Anreiz zu schaffen, soll für die Firmen ein Bonussystem entwickelt werden, um Ausfälle verkraften zu können.