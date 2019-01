Gasteiner Mineralwasser ist im „Spitz“-Eigentum

Fast zwölf Jahre, nachdem der Bierkonzern Brau Union eine 51-prozentige Mehrheit an der Mineralwasserfirma Gasteiner an den österreichischen Fruchtsafthersteller Spitz verkauft hat, ist Spitz nun Alleineigentümer bei dem Wasserbetrieb geworden. Gasteiner steht seit Anfang 1. Jänner 2019 zur Gänze im Eigentum des Lebensmittelunternehmens Spitz, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Brau Union hat ihren 49-Prozent-Anteil verkauft. Der zu Heineken gehörende österreichische Biermarktführer will sich künftig auf das Kerngeschäft, eben Bier, konzentrieren.