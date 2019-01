Nach Schneechaos: ÖBB geben Strecken wieder frei

Nach dem Schneechaos haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) eine Öffnung eines Großteils der derzeit in Westösterreich noch gesperrten Bahnstrecken für das Wochenende angekündigt. So wird etwa die Arlbergstrecke ab Freitag um 18.00 Uhr, die Karwendelstrecke ab Samstag mit dem Frühverkehr und die Verbindung von St. Johann in Tirol nach Saalfelden mit Sonntagfrüh wieder geöffnet sein. Die Außerfernbahnstrecke hingegen bleibt bis auf weiteres gesperrt.