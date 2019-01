Old Boys, Junge Wilde & Kochelite

„Neben Granden wie Otto Schenk, Heinz Marecek, oder Oscar-Preisträger Karl Markovics, geben von 16. Juli bis 29. August auch junge Wilde wie der Countertenor und ,Wunderknabe’ Alois Mühlbacher, oder die Schauspieler Nicole Beutler und Max Simonischek den Ton an“, so Döllerer, der es als Gastronom Mittwoch in seiner Enoteca in Kuchl natürlich perfekt verstand Siemens Salzburg-Chef Wolfgang Schneider, Sparkasse-Vorstandsdirektor Markus Sattel oder Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber das Kulturspektakel schmackhaft zu machen.