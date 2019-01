Miele steigert den Umsatz - nur Bürmoos schwächelt

Markus Miele, einer von zwei Geschäftsführenden Gesellschaftern der Miele-Kommanditgesellschaft, ist mit der Entwicklung in Österreich sehr zufrieden: „Ich sage meinen Kollegen manchmal, von den Österreichern könnt ihr euch etwas abschauen“, sagte der Urenkel des Firmengründers Carl Miele bei der Pressekonferenz in Wien. In Österreich liege der Umsatz pro Einwohner nämlich höher als im Stammland Deutschland. Markus Miele ist aus der Gründerfamilie Miele, die rund 51 Prozent am Unternehmen hält. Rund 49 Prozent sind in der Hand der zweiten Gründerfamilie Zinkann, zweiter geschäftsführender Gesellschafter ist Reinhard Zinkann. Die Entscheidungen für das Unternehmen werden in der Geschäftsführung konsensual getroffen, betont Markus Miele im Gespräch mit der APA.: Beide Familien müssten voll dahinter stehen.