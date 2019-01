Alles rund um unser Gehirn

Auch Experten der Notariatskammer stehen Rede und Antwort

Auch die Notariatskammer und ihre Experten rund um Präsident Dieter Kinzer sind bei der „KroneFit“ am 8. und 9. Februar vor Ort. Ein Thema wird sein: die Patientenverfügung. Diese bietet die Möglichkeit, das Recht auf Selbstbestimmung im Vorhinein wahrzunehmen. Es handelt sich um eine schriftliche Willenserklärung für den Fall des Verlustes der eigenen Handlungsfähigkeit. Darin erklärt eine Person den Wunsch, dass bestimmte medizinische Behandlungen unterbleiben sollen. Durch eine Patientenverfügung werden also konkrete Behandlungen vorausschauend abgelehnt. Meistens betrifft dies die Situation in der letzten Phase einer schweren Erkrankung, in der die Betroffene/der Betroffene im Sterben liegt und selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen.