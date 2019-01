Angeklagter trug kein Hörgerät: Prozess vertagt

Der Pensionist und seine 46-jährige Tochter sollen laut Staatsanwalt Julius Heidinger immer wieder auf die Mutter losgegangen sein. Der Mann hat ihr laut Anklage nicht nur Faustschläge ins Gesicht versetzt, sondern sie auch mit einem Holzbrett geschlagen. Der Tochter - Sozialpädagogin mit Doktortitel - wird unter anderem vorgeworfen, die Mutter an der Nase gepackt und so hin- und hergerissen zu haben, dass die Frau Nasenbluten bekam. Auch Drohungen wie „du gehörst weg, ich bring dich in die Nervenklinik“ sollen seitens der 46-Jährigen gefallen sein.