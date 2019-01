Traktor-Lenker übersah Schulbus: Mädchen verletzt

Ein Einheimischer (69) war am Dienstag in Biberwier mit einen Traktor dabei, die Einfahrt seines Hauses vom Schnee zu befreien. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen Schulbus, in dem sich 28 Kinder befanden. Der Tiroler scherte mit der Schaufel des Traktors über die Fahrbahnmitte aus und traf den Bus im vorderen rechten Bereich. Durch das Bremsmanöver des Busses zog sich eine 11-Jährige eine leichte Gehirnerschütterung zu.