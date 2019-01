Kind (9) auf Schutzweg verletzt

Am Montag gegen 11:30 Uhr war ein 74-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der Laimburggasse in nördliche Richtung unterwegs. Er beabsichtigte die Kreuzung mit der Muchargasse in gerader Richtung zu überqueren. Zur gleichen Zeit überquerte eine Neunjährige aus Graz mit ihrem Roller den Schutzweg in der Laimburggasse. Als sie sich etwa in der Mitte des Schutzweges befand, kam es zur Kollision mit dem Pkw. Dabei kam die Neunjährige zu Sturz und wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen ins LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotet verlief negativ. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, in Verbindung setzen.