Murtal: 150 Passagiere aus brennendem Zug gerettet

Das hätte auch weit schlimmer ausgehen können! Am Montagabend gegen 17 Uhr geriet die Zugmaschine der Murtalbahn in Brand. Der Lokführer verhinderte eine Tragödie: Er reagierte blitzschnell und sorgte für eine reibungslose Evakuierung. 150 Insassen, die vorrangig vom Kreischberg kamen, wurden in Sicherheit gebracht.