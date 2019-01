Betrunkener Snowboarder krachte in Pisten-Graben

Ein stark betrunkener Norweger (50) ist am Sonntag in St. Anton am Arlberg aus einem rund 40 Grad steilen Graben gerettet worden. Der Snowboarder war auf der Rendltalabfahrt im Bereich des Tobelliftes über den linken Pistenrand hinaus geraten und in den Graben gestürzt. Aufgrund des tiefen Schnees konnte der Mann nicht mehr selbstständig auf die Piste zurückkehren.