Neustart in Rumänien

„Der Verein ist ambitioniert, will ins obere Playoff. Dabei will ich helfen, mir möglichst schnell einen Stammplatz erkämpfen.“Schnelle IntegrationAktuell bereitet sich Marcel mit seinem neuen Klub in Antalya vor - und lernt bereits fleißig Rumänisch. „Ich finde, das gehört sich einfach. Ich will mich ja auch schnell integrieren“, erklärt er.