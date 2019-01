230 Salzburger noch immer ohne Stromversorgung

Im Tennengau sind Stromkunden in St. Koloman, Adnet-Formau, in Bad Vigaun am Renger- und am Spumberg-Zillreith, in der Stadt in Aigen im Bereich Stockerweg (Judenberg), im Pinzgau in Leogang-Schwarzleo, in Viehhofen die Betreiber der Hecherhütte, im Pongau in Mühlbach-Elmau, in Filzmoos auf der Oberhofalm und im Flachgau am Anzenberg und in Fuschl-Musch betroffen.