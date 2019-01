Brennsteiner hielt WM-Chance am Leben

Im Kampf um die Ski-WM-Tickets für Are (Swe) ist bei den ÖSV-Herren im Riesentorlauf bei fünf zu vergebenden Plätzen hinter Superstar Marcel Hirscher noch Luft. Auch ein Salzburger Trio darf in dieser Disziplin neben Hirscher auf den Saisonhöhepunkt im Februar hoffen – doch nur einer daraus gab Samstag in Adelboden an ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher eine Empfehlung ab: Stefan Brennsteiner holte mit Rang 18 sein bestes Einzel-Resultat in dieser Saison, nachdem er beim Parallel-RTL in Alta Badia (It) im Dezember immerhin als Neunter angeschrieben hatte.