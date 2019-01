„Kandidaten-Casting“ der SP startet

Man sollte es ja kaum für möglich halten. Die einstige Kanzlerpartei SP ist in Niederösterreich nicht einmal in allen Rathäusern präsent. Denn bei den Gemeinderatswahlen vor vier Jahren konnten die Sozialdemokraten nur in 557 von 570 Orten und Städten Kandidaten stellen. Das soll sich für die Urnengänge, die 2020 erneut anstehen, ändern: „Wir wollen überall antreten, und wir wollen zulegen“, ließen Parteivorsitzender Franz Schnabl und Rupert Dworak, Präsident der roten Gemeindevertreter, bei deren Neujahrsempfang in St. Pölten aufhorchen. Wo auch die neue Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner den Genossen den Rücken stärkte: „Die Gemeinden sind einer der wichtigsten Grundpfeiler der Gesellschaft.“ Um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen, müssen die SP-Vertreter im Land jetzt fleißig Kandidaten suchen.