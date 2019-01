Brandstiftungen geklärt: 19-Jähriger in Haft

Der mutmaßliche Brandstifter sitzt in Haft. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Vorwürfe wiegen schwer: Der junge Mann hat laut derzeitigem Erkenntnisstand in der Nacht auf Silvester einen Brand in einem Vereinsheim in Oberndorf gelegt. Am 6. Jänner dann die nächste Tat. In einem Hotel in Oberndorf wurde in der Nacht Feueralarm ausgelöst.