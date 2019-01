Nur gemeinsam sind wir stark

Ihre Tochter fand im Urlaub in Italien einen Welpen auf der Autobahn. Das kleine Geschöpf war mehr tot als lebendig. Er musste tagelang intensiv medizinisch versorgt werden. Die Kosten, aber auch den Zeitaufwand nahm die Familie gerne in Kauf, um das Tier zu retten. Mittlerweile ist er genesen und ist der Liebling aller. Ein wirklich unglaublicher Einsatz, der alles andere als selbstverständlich ist. Es sind genau solche Menschen, die den Tierschutz vorantreiben. Wir haben in Österreich das Glück, auch Organisationen wie zum Beispiel Vier Pfoten zu haben, die gegen Tierleid kämpfen. Wir haben Politiker und Funktionäre, die sich für Tierrechte einsetzen.