Bei uns keine wirkliche Wetterberuhigung in Sicht

Experte Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik macht keine großen Hoffnungen auf eine Wetterberuhigung. „Am Mittwoch und Donnerstag wird es wieder kälter. Vom Mitterpinzgau bis in den Tennengau und auch in den Nordstaulagen im Flachgau, etwa in Hof, Hintersee und Faistenau, wird es bis Freitag früh wieder durchgehend schneien, bis auf 700 Meter herunter.“ In den Niederungen kommt mindestens ein halber Meter dazu, in höheren Lagen ein Meter, ebenso wie auf den Bergen.