Duell um Nummer eins im Eisbullenstall

In einem Punkt waren sich die Leitbullen absolut einig: „Wenn man im Halbfinale der Champions League steht, will man auch ins Endspiel und dort gewinnen. Da ist es dann auf dem Eis egal, wer einem gegenübersteht.“ Ganz so nüchtern, ging es vor dem ersten Eisbullen-Duell der Geschichte aber nicht weiter.