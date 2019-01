Ein bunter Vogel geht, ein zweiter macht weiter

Die Gemeindewahl am 10. März ist um einen bunten Vogel ärmer: Helmut Naderer wird nicht für die Freien Wähler Seekirchen (FWS) als Bürgermeisterkandidat antreten. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es werde, ist einfach zu groß“, sagt der Polizist mit größtmöglicher politischer Breite. Angesichts von 11.000 Bürgern und 150 Mitarbeitern sei das Bürgermeisteramt in Seekirchen ein Vollzeit-Beruf. „Dann müsste ich als Postenkommandant in Bergheim aufhören.“ Den Job mache er aber zu gerne.