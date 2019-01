Abschied von 325.000 steirischen Christbäumen

Etwa 325.000 Christbäume haben die Steirer heuer in ihrem Zuhause aufgestellt. Nun geht es an die Entsorgung. Aber was passiert mit den Bäumen und wie entsorgt man sie richtig? In Graz etwa werden die an den städtischen Sammelstellen abgegebenen Bäume gehäckselt und sinnvoll verwendet - für die Wärmeversorgung und als Unterstützung bei der Kompostierung von Biomüll.